Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:14, 13 ноября 2024Россия

Дума приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

ГД в 2 чтениях приняла закон об ответственности добровольцев за порчу имущества
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Государственная Дума в двух чтениях приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества. Теперь сумма причиненного бойцами ущерба будет удерживаться из их средств. Документ был размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы стали глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его заместитель Андрей Красов и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В законе отразили, что сумма ущерба, который будут удерживать из содержания добровольцев, не должна составлять больше их месячного оклада и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет. Общий размер всех удержаний не может превышать 50 процентов, разъяснили в Думе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что молодые участники специальной военной операции (СВО), нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплаты на покупку недвижимости.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Исламский джихад» показал новое видео с похищенным россиянином. Мужчина заявил, что боится за свою жизнь и хочет домой

      Черчесов пошутил об ошибке журналиста в его отчестве

      Россиян предостерегли от покупки токсичных новогодних елок

      Врач раскрыла связь между стрессом и риском болезни Альцгеймера

      Помилованная Путиным Савченко призвала проверить депутата-критика ВСУ

      Раскрыты подробности о «Пионах» с американскими снарядами у ВСУ

      Россиянин похитил сестру и заставил переписать на него дом

      Делегации из ОАЭ показали центр изучения арабского языка в Подмосковье

      Частных охранников в России обяжут иметь оружие при охране массовых мероприятий

      Варламов оценил впечатления от одной страны фразой «никогда сюда больше не приеду»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше