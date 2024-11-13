Дума приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

ГД в 2 чтениях приняла закон об ответственности добровольцев за порчу имущества

Государственная Дума в двух чтениях приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества. Теперь сумма причиненного бойцами ущерба будет удерживаться из их средств. Документ был размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы стали глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его заместитель Андрей Красов и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В законе отразили, что сумма ущерба, который будут удерживать из содержания добровольцев, не должна составлять больше их месячного оклада и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет. Общий размер всех удержаний не может превышать 50 процентов, разъяснили в Думе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что молодые участники специальной военной операции (СВО), нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплаты на покупку недвижимости.