Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:19, 11 ноября 2024Экономика

Часть россиян получит первоочередное право на жилищные выплаты

Мишустин: молодые бойцы СВО получат первоочередное право на жилищные выплаты
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Молодые участники специальной военной операции (СВО), нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплаты на покупку недвижимости. О том, что части россиян решили дать его, заявил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам председателя правительства, размер выплаты составит примерно треть от стоимости приобретаемой квартиры или дома. Мишустин отметил, что деньги можно будет потратить и на первоначальный взнос либо погашение ипотеки.

Премьер-министр добавил, что кабмин и дальше будет принимать решения, направленные на помощь бойцам СВО.

В сентябре стало известно, что участники спецоперации, а также члены их семей будут освобождены от уплаты налога на имущество в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ назвал задачи украинской армии в Курской области

      Пригожин рассказал о своих отношениях с пресс-секретарем SHAMAN

      В Кремле опровергли данные о разговоре Путина с Трампом

      ИИ назвали причиной увеличения отходов

      В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного из северокавказских регионов

      Спартак захотел избавиться от получающего почти 2 миллиона евро в год бразильца

      Трамп выбрал кандидата на должность постпреда США при ООН

      Российские авиакомпании предложили скидки до 30 процентов на билеты

      Попытка побега обвиняемого из российского СИЗО попала на видео

      Чистку окружения Зеленского связали с победой Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше