Часть россиян получит первоочередное право на жилищные выплаты

Мишустин: молодые бойцы СВО получат первоочередное право на жилищные выплаты

Молодые участники специальной военной операции (СВО), нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплаты на покупку недвижимости. О том, что части россиян решили дать его, заявил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам председателя правительства, размер выплаты составит примерно треть от стоимости приобретаемой квартиры или дома. Мишустин отметил, что деньги можно будет потратить и на первоначальный взнос либо погашение ипотеки.

Премьер-министр добавил, что кабмин и дальше будет принимать решения, направленные на помощь бойцам СВО.

В сентябре стало известно, что участники спецоперации, а также члены их семей будут освобождены от уплаты налога на имущество в 2024 году.