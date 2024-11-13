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20:19, 13 ноября 2024Россия

Два работника скорой помощи пострадали в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье произошло ДТП с участием скорой, два медработника пострадали
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

В Московской области произошло ДТП с участием скорой помощи, два медработника пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Подмосковью.

Авария произошла на улице Северная в Орехово-Зуево около 16:30 по московскому времени.

«По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя легковым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной скорой помощи, двигавшейся без пациентов», — говорится в сообщении.

Пострадавших сотрудников скорой помощи доставили в медицинское учреждение, добавили в пресс-службе ГУ МВД.

В этот же день в петербургском Купчино мигрант на иномарке сбил 17-летнюю девушку у дома № 61 по Бухарестской улице. 27-летний гражданин Узбекистана на Daewoo Nexia наехал на россиянку, которая пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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