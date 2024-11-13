Мигрант сбил на иномарке 17-летнюю россиянку

78.ru: в петербургском Купчино мигрант сбил на иномарке 17-летнюю девушку

В петербургском Купчино мигрант сбил на иномарке 17-летнюю девушку. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, все произошло у дома № 61 по Бухарестской улице. 27-летний гражданин Узбекистана на Daewoo Nexia наехал на россиянку, которая пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы теменной области и плеча.

Оперативники установили, что с начала года иностранец трижды привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. По факту случившегося была назначена проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрант на мусоровозе наехал на женщину, в результате ДТП голова горожанки оказалась полностью раздавлена.