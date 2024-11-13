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11:00, 13 ноября 2024Россия

Погибший при взрыве авто в Севастополе оказался военным

Глава Севастополя Развожаев: во взорвавшейся машине был военный, он не выжил
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Чп / Севастополь»

Внутри автомобиля, который взорвался на улице Тараса Шевченко в Севастополе, находился военнослужащий. Об этом, приводя подробности о случившемся, написал глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался», — сообщил глава города.

В ситуации, по его словам, разбираются следственные органы — они установят причину взрыва. Нельзя исключать возможность диверсии, подчеркнул Развожаев.

По данным издания Baza, внутри автомобиля находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Официально подтверждения этой информации нет.

О взрыве легкового авто в Севастополе стало известно в среду, 13 ноября. Очевидцы рассказали, что под днищем у авто образовалась дыра, а водителю оторвало ноги.

ЖЗЛ
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