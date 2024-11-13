Греф заявил о цели Сбера выйти в космос

Греф: Сбербанк обсуждает с Роскосмосом варианты входа в космическую отрасль

В настоящее время «Сбербанк» обсуждает с Роскосмосом варианты входа финансовой организации в космическую отрасль. Об этом заявил глава банка Герман Греф, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что сейчас у «Сбера» есть несколько вариантов вхождения в космическую отрасль. Однако окончательный выбор еще не сделан, пояснил Греф. «Мы точно в космос придем, в каком виде — мы сейчас обсуждаем (с Роскосмосом — прим.«Ленты.ру»)», — заявил глава «Сбербанка».

Как отметил топ-менеджер банка, развитие финансовых технологий без космоса невозможно. Греф признался, что долго раздумывал, стоит ли «Сбербанку» приходить в эту отрасль. «Я несколько лет пытался осознавать <...> К сожалению, похоже, что нет», — резюмировал он.

При этом «Сбер» уже сотрудничает с Роскосмосом в ряде проектов. В 2024 году подразделение финансовой организации — «Сбербанк страхование жизни» — выступило партнером пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25». Полет состоялся в марте, тогда впервые в космос полетела гражданка Белоруссии Марина Василевская. Подразделение «Сбер» тогда застраховала жизни всех космонавтов, включая россиянина Олега Новицкого и американку Трейси Дайсон. Все участники полета в итоге успешно вернулись на Землю.