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08:27, 13 ноября 2024Экономика

Известный режиссер рассказал об изменениях в Москве

Режиссер Евгений Цымбал рассказал, что метро в Москве стало более комфортным
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

В Москве за последние 10 лет произошли заметные изменения. О них высказался известный советский и российский режиссер Евгений Цымбал в разговоре с «Москвич Mag».

По его словам, за последние десять лет некоторые вещи в столице изменились в лучшую сторону. Среди них режиссер выделил развитие метрополитена. «Расширилась сеть метро и там стало более комфортабельно. Например, в метро летом хорошая вентиляция. Это положительный момент», — отметил Цымбал.

Своим любимым районом города режиссер назвал Плющиху — «заповедник старой Москвы». Он вспомнил, как раньше любил гулять в садах, разбитых в дворянских усадьбах, и как подрабатывал в цеху фабрики «Большевичка», изготавливая на прессе полистирольные защипы для рубашек.

Ранее в ноябре певица Алена Апина назвала неожиданный недостаток Москвы. Она призналась, что в столице ей не хватает воды.

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