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15:04, 13 ноября 2024Бывший СССР

Контекст подрыва Терновской плотины в Курахово объяснили

Сальдо: подрыв плотины характеризует Киев как ненавистников гидротехники
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Подрыв Терновской плотины Кураховского водохранилища характеризует властей в Киеве как ненавистников гидротехнических сооружений. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

По его словам, у властей Украины «какая-то болезненная ненависть к гидротехническим сооружениям». Он вспомнил о перекрытии подачи воды в Крым в 2014 году, а также взрыв на Каховской ГЭС в 2023 году.

«Теперь вот уничтожение дамбы Кураховской ТЭС с последующим затоплением пока еще подконтрольной им территории», — заявил Сальдо.

11 ноября стало известно о подрыве дамбы Кураховского водохранилища. Была повреждены сама дамба, а также проходящая через нее автомобильная дорога. Сообщалось о затоплении ближайший районов.

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