Контекст подрыва Терновской плотины в Курахово объяснили

Сальдо: подрыв плотины характеризует Киев как ненавистников гидротехники

Подрыв Терновской плотины Кураховского водохранилища характеризует властей в Киеве как ненавистников гидротехнических сооружений. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

По его словам, у властей Украины «какая-то болезненная ненависть к гидротехническим сооружениям». Он вспомнил о перекрытии подачи воды в Крым в 2014 году, а также взрыв на Каховской ГЭС в 2023 году.

«Теперь вот уничтожение дамбы Кураховской ТЭС с последующим затоплением пока еще подконтрольной им территории», — заявил Сальдо.

11 ноября стало известно о подрыве дамбы Кураховского водохранилища. Была повреждены сама дамба, а также проходящая через нее автомобильная дорога. Сообщалось о затоплении ближайший районов.