Мать обвиненного в каннибализме голливудского актера подарила ему вазэктомию

Мать обвиненного в каннибализме актера Арми Хаммера подарила ему вазэктомию

Мать обвиненного в каннибализме голливудского актера Арми Хаммера Дрю подарила ему вазэктомию на 38-й день рождения. Об этом женщина рассказала в ходе подкаста Armie HammerTime Podcast, ролик доступен на YouTube.

«Я звоню Арми и спрашиваю: "Что ты хочешь на день рождения в этом году?" Он отвечает: "Не знаю, деньги, наверное.Что угодно." И я сказала: "Отлично, тогда я подарю тебе вазэктомию"», — вспомнила она.

Хаммер прошел медицинскую процедуру в августе. «Это чудо, что вокруг нас не бегает кучка маленьких Хаммеров», — сказала мать артиста.

У актера есть двое детей от бывшей жены Элизабет Чемберс — девятилетняя дочь Харпер и семилетний сын Форд.

Ранее сообщалось, что Арми Хаммер вернется к съемкам в кино впервые за три года.

Вазэктомия — хирургическая операция, которая приводит к неспособности иметь потомство при сохранении половых функций. Применяется в качестве средства контрацепции.