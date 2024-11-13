Погода на выходных обрадует москвичей

Синоптик Позднякова: в воскресенье в Москве ожидается до 7 градусов тепла

Грядущие выходные порадуют москвичей теплой погодой. Своим прогнозом на конец недели с RT поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Столбики термометров пойдут вверх еще в пятницу, 15 ноября, с приходом теплого атмосферного фронта. Ночью возможен легкий снегопад, днем переходящий в небольшой дождь. По сведениям синоптика, температура будет держаться выше нуля.

Она не уйдет в минус и в ночь на субботу, 16-е число. Днем воздух прогреется до плюс 2-4 градусов, в Подмосковье — температура будет варьироваться от нуля до плюс 5 градусов. В воскресенье, 17 ноября, в столичном регионе станет еще теплее: в дневные часы в самой Москве ожидается до плюс 6-7 градусов, а по области — до 8 градусов тепла. Таким образом, температура превысит климатическую норму месяца на 5 градусов. В субботу также возможны несущественные осадки, но в воскресенье их не прогнозируется. Плюсовые значения, как обещает Позднякова, сохранятся и в начале следующей недели.

Обильных снегопадов, по ее словам, также не прогнозируется. Появление временного покрова метеоролог ожидает в ночь на пятницу, когда выпадет около 2-3 сантиметров снега. Он растет уже через сутки.