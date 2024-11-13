МВД лишило гражданства России более 1300 иностранцев за 2024 год

МВД России в этом году выдворило из страны на 45 % больше незаконных мигрантов

МВД за 2024 год лишило гражданства России более 1300 иностранных граждан. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сотрудники полиции провели 247,5 тысячи мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. В 2,4 раза возросло количество проверок в отношении юридических лиц, которые выявили на 77,4% больше правонарушений. По результатам проведенной работы Российского гражданства были лишены 1365 иностранных граждан, а также на 45,1% больше иностранцев было выдворено с территории страны.

МВД усилило работу по противодействию преступлениям, связанным с незаконной миграцией, что дало выявление таких нарушений в 2,5 раза. И сократило количество совершенных ими преступлений на 4,4%.

Ранее сообщалось, что мигрантам из нового реестра МВД запретят браки в России.