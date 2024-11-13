На Украине мобилизовали языкового инспектора-гея с депрессией

«Страна.ua»: в Одессе мобилизовали языкового инспектора-гея с депрессией

В Одессе мобилизовали языкового инспектора-гея, несмотря на диагностированное у него тревожно-депрессивное расстройство. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua» со ссылкой на публикации активиста в соцсетях.

«Меня везут в учебку (учебную часть — прим. «Ленты.ру») под Киев в Десну. У меня диагноз психиатра: тревожно-депрессивное расстройство, должна быть отсрочка. Это незаконно», — написал он на своей странице в соцсети.

Он также пожаловался, что в салоне автобуса, в котором его везут в учебную часть, играет российская музыка.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Украина намерена в ближайшие три месяца мобилизовать еще 160 тысяч человек.