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13:42, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Назван самый популярный в России мессенджер

Mediascope: мессенджер WhatsApp ежемесячно использует 79 процентов россиян
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мессенджер WhatsApp назвали самым популярным в России. Такие данные привела руководитель департамента по работе с клиентами исследовательской компании Mediascope Ирина Суанова, ее слова приводит ТАСС.

Она рассказала, что в октябре мессенджером пользовались 79 процентов жителей России, при этом ежедневно в него заходили 67 процентов россиян. Мессенджер Telegram же использовали 72 процента жителей страны, причем 67 процентов заходили в него каждый день.

По данным Суановой, также россияне часто используют мессенджер Viber (26 процентов) и платформу Discord (9 процентов).

Ранее россиян предупредили о мошенниках, ворующих аккаунты в WhatsApp и Telegram. Сообщалось, что злоумышленники создают поддельные страницы, оформление которых напоминает интерфейс популярных мессенджеров, и выманивают данные об аккаунтах пользователей.

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