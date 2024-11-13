Названа провоцирующая ожирение популярная на завтрак каша

Терапевт Ирина Баранова: регулярное употребление манной каши грозит ожирением

Манная каша при регулярном употреблении грозит ожирением, предупредила терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Баранова. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

Врач назвала манную кашу бесполезной и даже вредной, поскольку она обладает высоким гликемическим индексом. Постоянное употребление подобных продуктов повышает риск развития инсулинорезистентности и ожирения, особенно у детей, предупредила эксперт. При этом она подчеркнула, что в манной каше присутствует фитиновая кислота, препятствующая усвоению некоторых важных минералов, таких как кальций, железо и магний.

Помимо этого, по словам Барановой, в каше содержится большое количество быстрых углеводов, зато полностью отсутствуют белок и пищевые волокна, необходимые для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Недостаток клетчатки может привести к запорам, нарушению обмена веществ и другим проблемам с ЖКТ.

Кроме того, терапевт обратила внимание на то, что манная каша — источник пустых калорий, то есть она дает недолгий прилив энергии, который быстро сменяется чувством голода из-за недостаточного насыщения. «Это может привести к избыточному потреблению калорий, особенно у детей, которые легко могут переесть, если каша подается с сахаром, маслом или вареньем», — подчеркнула она.

Особенно вредна эта каша диабетикам, людям с непереносимостью глютена и со склонностью к ожирению, а также детям, подытожила эксперт.

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