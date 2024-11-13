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09:05, 13 ноября 2024Россия

Названо число находящихся в приграничных моргах брошенных в Курской области бойцов ВСУ

Mash: больше 8 тысяч тел бойцов ВСУ находятся в приграничных моргах России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В моргах приграничных регионов России находятся больше восьми тысяч тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых сослуживцы бросили на поле боя в Курской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Тела бойцов ВСУ везут в морги Белгородской, Ростовской и Курской областей. Эксперт-патологоанатом Владимир Поленов рассказал, что в приграничье развернули полевые медицинские лагеря — они занимаются приемом бойцов ВСУ, которых без признаков жизни бросили сослуживцы на поля боя.

Украинских военных идентифицируют по различным элементам одежды, но большинство бойцов, по информации канала, остаются неопознанными. Их перевозят в рефрижераторах в ближайшие морги — там уже не хватает мест, поэтому в Ростове-на-Дону построили специальные ангары для хранения тел военнослужащих, куда уже доставили от пяти до восьми тысяч тел.

По последним данным Минобороны, потери Украины в Курской области, где больше трех месяцев идут бои, превысили 31 тысячу человек. ВСУ, как заявлял президент России Владимир Путин, уже потеряли стабильное управление подразделениями, которые оказались окружены в Курской области.

ЖЗЛ
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