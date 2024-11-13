Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 13 ноября 2024Бывший СССР

Подрыв ВСУ дамбы Кураховского водохранилища назвали терактом

Рогов: подрыв ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища является терактом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Подрыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) Терновской дамбы на Кураховском водохранилище является терактом. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, его цитирует ТАСС.

«Это пример террористической деятельности режима [Владимира] Зеленского, который уничтожает все то, что не строил. Они этим пользуются, а потом уничтожают, оставляя жителей освобожденных городов без инфраструктуры, жилья и прочих вещей», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что украинские власти не первый раз проводят подобные действия. По его словам, Киев начал делать это с первых дней проведения Россией специальной военной операции, в частности ВСУ заминировали массу объектов, в том числе Днепровскую гидроэлектростанцию.

Сообщения о подрыве украинскими военными Терновской дамбы появились 11 ноября. Отмечалось, что ВСУ могли подорвать объект, чтобы замедлить продвижение российских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны личности сбежавших в Сибири военнослужащих. Младшему оказалось 19 лет

      Израиль нанес мощные авиаудары по пригороду Бейрута

      Бывшего замминистра обороны России оставили под стражей по делу о хищениях

      Мишустин провел встречу с генсеком ООН

      «Куриное царство» выкупило обанкротившиеся «Утиные фермы»

      Контрактник ударил себя топором из-за нежелания ехать на СВО и поплатился

      Arianespace перенесла второй пуск Ariane 6

      В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем

      В Госдуме рассказали о переговорах с Apple

      Суд по делу о драке чеченцев с аниматорами на российском курорте закончился примирением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше