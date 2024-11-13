Подрыв ВСУ дамбы Кураховского водохранилища назвали терактом

Рогов: подрыв ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища является терактом

Подрыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) Терновской дамбы на Кураховском водохранилище является терактом. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, его цитирует ТАСС.

«Это пример террористической деятельности режима [Владимира] Зеленского, который уничтожает все то, что не строил. Они этим пользуются, а потом уничтожают, оставляя жителей освобожденных городов без инфраструктуры, жилья и прочих вещей», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что украинские власти не первый раз проводят подобные действия. По его словам, Киев начал делать это с первых дней проведения Россией специальной военной операции, в частности ВСУ заминировали массу объектов, в том числе Днепровскую гидроэлектростанцию.

Сообщения о подрыве украинскими военными Терновской дамбы появились 11 ноября. Отмечалось, что ВСУ могли подорвать объект, чтобы замедлить продвижение российских военных.