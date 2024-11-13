Пытавшегося сжечь двух женщин и троих детей россиянина осудили на 10 лет

В Бурятии мужчина получил 10 лет колонии за попытку сжечь двух женщин и детей

В Бурятии суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима жителя за покушение на бывшую сожительницу, ее подругу и трех детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что вечером 2 сентября 2023 года мужчина пришел во двор дома экс-сожительницы и, желая с ней расправиться, поджег диван на веранде. Когда женщины заметили возгорание, выбраться из дома через дверь они уже не могли — путь был отрезан огнем. Спастись им удалось через окно в зале.

В результате пожара были уничтожены веранда, кровля дома и часть вещей, а также обуглены стены.

Ранее сообщалось, что россиянка вонзила нож в шею свекрови и ранила сына-пятиклассника.