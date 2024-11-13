Россиянка вонзила нож в шею свекрови и ранила сына-пятиклассника

Shot: в Новосибирске невестка убила свекровь и ранила ножом сына-пятиклассника

В Новосибирске 42-летняя невестка расправилась с 85-летней свекровью и ранила 9-летнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, россиянка пришла навестить ребенка, так как он жил с бабушкой в квартире на Народной улице в Калиниском районе. Однако женщины поругались. Тогда нападавшая схватила нож и вонзила его в шею пенсионерке. Та не выжила. Преступление произошло на глазах у пятиклассника: он пытался успокоить мать, но получил ножевое ранение ключицы.

Мальчик вызвал экстренные службы. Сейчас он госпитализирован, а его мать задержала. Мотивы женщины выясняются. Известно, что она не работает и не была судима ранее.

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