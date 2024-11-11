Россиянин расправился со знакомой с помощью гвоздодера и получил срок

В Таганроге осудили мужчину за убийство знакомой гвоздодером

В Таганроге осудили мужчину за расправу над знакомой с помощью гвоздодера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Мужчину осудили по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ и приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

По данным следствия, в мае 38-летний местный житель находился в квартире с женщиной, где они употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт, тогда злоумышленник схватил гвоздодер и начал избивать потерпевшую. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что россиянина заподозрили в расправе над пасынком.