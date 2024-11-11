Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:08, 11 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина заподозрили в расправе над пасынком

В Архангельске отчима заподозрили в убийстве пасынка
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Архангельске возбудили дело о расправе над 17-летним подростком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мальчика с ножевыми ранениями нашли 10 ноября. Предварительно, пьяный отчим изрезал его, а затем расправился с собой.

Дело возбуждено по статье 105 УК РФ. Следователи назначали экспертизы и проводят допросы, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

Ранее в поселке Сулея Челябинской области 32-летняя жительница расправилась в бане с новорожденным сыном.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сорванная попытка Украины угнать российский вертолет вскрыла позиции ВСУ. По ним ударили залповым огнем

      В Армении рассказали о нерешенных вопросах по мирному соглашению с Азербайджаном

      Российский чиновник ушел на СВО и лишился должности

      В России отреагировали на ослабление санкций со стороны Японии

      В России вынесли приговор восьми военнослужащим ВСУ

      В Кремле порассуждали о возможной эскалации в зоне СВО

      Марьяна Ро похвасталась мускулами на фото топлес

      Армия России начала окружение Курахово

      В российском регионе заявили о разработке закона об абортах

      Раскрыты подробности «оперативной игры» российской и украинской разведок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше