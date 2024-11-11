Россиянина заподозрили в расправе над пасынком

В Архангельске отчима заподозрили в убийстве пасынка

В Архангельске возбудили дело о расправе над 17-летним подростком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мальчика с ножевыми ранениями нашли 10 ноября. Предварительно, пьяный отчим изрезал его, а затем расправился с собой.

Дело возбуждено по статье 105 УК РФ. Следователи назначали экспертизы и проводят допросы, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

Ранее в поселке Сулея Челябинской области 32-летняя жительница расправилась в бане с новорожденным сыном.