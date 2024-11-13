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10:26, 13 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыт срок погашения «королевой марафонов» задолженности по налогам

Блиновская намерена продать дом за 600 млн рублей для закрытия долга по налогам
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

«Королева марафонов» Елена Блиновская может погасить задолженность по налогам до конца года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Ивана Морозова из команды блогера.

По данным агентства, Морозов сказал, что сейчас они пытаются продать дом за 600-650 миллионов рублей. Он отметил, что суд идет им навстречу и снимает арест с имущества для погашения долга. Юрист выразил надежду на то, что до конца декабря они смогут провести сделки и закрыть основной долг. По его словам, Блиновская самостоятельно обратилась в суд с заявлением о банкротстве. Его она направила из СИЗО.

По информации РИА Новости, в документах суда указано, что на депозит уже внесены 25 тысяч рублей для возмещения будущих судебных расходов. Сейчас суд рассматривает арбитражного управляющего, которому предстоит разобраться с долгами Блиновской, в случае начала процедуры банкротства.

Ранее сообщалось, что суд разрешил Блиновской продать роскошный автомобиль Lamborghini Urus за десятки миллионов рублей. К концу года она планирует погасить как минимум 700 миллионов рублей долга.

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