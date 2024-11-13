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03:50, 13 ноября 2024Экономика

В России предрекли снижение цен на подсолнечное масло

Экономист Проданова: подсолнечное масло подешевеет из-за новых пошлин на экспорт
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова в беседе с агентством «Прайм» объяснила причины резкого роста цен на подсолнечное масло вслед за сливочным.

По ее словам, подорожание пальмового масло привело к тому, что более половины производимого в России подсолнечного масла стало уходить на экспорт. Она уточнила, что все виды растительного масла являются взаимозаменяемыми до определенной степени, поэтому когда с одним из видов данного продукта что-то происходит, это оказывает влияние на другие.

Проданова считает, что нынешнюю ситуацию может частично изменить повышение с ноября экспортной пошлины на подсолнечное масло. Таким образом производители сосредоточатся на продаже товара на внутреннем рынке, заключила она.

Ранее стало известно, что по итогам октября 2024 года мировой индекс цен на продовольственные товары (FFPI) вырос до максимального с апреля 2023-го показателя и достиг отметки в 127,4 пункта. За отчетный период цены выросли почти на все отслеживаемые аналитиками товарные категории, за исключением мяса.

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