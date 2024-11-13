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15:49, 13 ноября 2024Силовые структуры

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с приложениями для посылок

Прокуратура Москвы предупредила о новой мошеннической схеме с приложениями
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Аферисты придумали новую мошенническую схему для обмана россиян с помощью приложений для получения посылок. Об этом в своем Telegram-канале предупредила столичная прокуратура.

Мошенники убеждают установить приложение, с помощью которого получают доступ к телефону и похищают деньги пользователей. Таким образом обманули 65-летнюю пенсионерку, которой сообщили о якобы поступившей на ее имя посылке и предложили дистанционно получить ее через специальную программу, которую нужно установить на телефон.

Позже сообщники аферистов принялись звонить пенсионерке под видом силовиков и сотрудников банков, рассказывая о попытках получить крупный кредит под ее поручительство. Они уговорили пострадавшую вывести личные средства и лишили ее 1,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось о новой мошеннической схеме с подарочными картами для обмана россиян.

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