Российские «Аллигаторы» уничтожили бронетехнику и бойцов ВСУ в Курской области

Минобороны: Ка-52М уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипажи российских вертолетов Ка-52м «Аллигатор» ударили по бойцам и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника», — уточнили в оборонном ведомстве.

После нанесения удара вертолеты совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на место вылета. Затем авианаводчик подтвердил, что личный состав и техника противника были уничтожены.

Ранее экипаж Ка-52м «Аллигатор» сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области и попал на видео. Вертолет, находясь в воздухе, ударил по украинским войскам, и после этого благополучно вернулся на точку вылета.