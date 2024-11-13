Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:18, 13 ноября 2024Россия

Российские «Аллигаторы» уничтожили бронетехнику и бойцов ВСУ в Курской области

Минобороны: Ка-52М уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ в Курской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress

Экипажи российских вертолетов Ка-52м «Аллигатор» ударили по бойцам и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника», — уточнили в оборонном ведомстве.

После нанесения удара вертолеты совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на место вылета. Затем авианаводчик подтвердил, что личный состав и техника противника были уничтожены.

Ранее экипаж Ка-52м «Аллигатор» сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области и попал на видео. Вертолет, находясь в воздухе, ударил по украинским войскам, и после этого благополучно вернулся на точку вылета.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск прокомментировал свое назначение в администрацию Трампа

      В Пензе обнаружили место падения трех беспилотников

      В Йемене сообщили об успешном ударе по американскому авианосцу

      В США оценили возможность Вашингтона диктовать Москве условия по Украине

      Сенатор напомнила о наказании работодателя за вызов сотрудников с больничного

      Химик назвал способ правильно выбрать стиральный порошок

      В Германии увидели угрозу конкурентоспособности ЕС из-за избрания Трампа

      Бывшая порномодель заработала 14 миллионов долларов и обрела веру в Бога

      Разработан биоразлагаемый пластик на основе бактерий

      Российские «Аллигаторы» уничтожили бронетехнику и бойцов ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше