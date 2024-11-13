Российские «Аллигаторы» уничтожили бронетехнику и бойцов ВСУ в Курской области

Экипажи российских вертолетов Ка-52м «Аллигатор» ударили по бойцам и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
«Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника», — уточнили в оборонном ведомстве.
После нанесения удара вертолеты совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на место вылета. Затем авианаводчик подтвердил, что личный состав и техника противника были уничтожены.
Ранее экипаж Ка-52м «Аллигатор» сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области и попал на видео. Вертолет, находясь в воздухе, ударил по украинским войскам, и после этого благополучно вернулся на точку вылета.