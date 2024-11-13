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14:47, 13 ноября 2024Наука и техника

Российские военные получили гарнитуры Echo Pro

«Известия»: российские военные в зоне СВО начали получать гарнитуры Echo Pro
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ООО «НПО «Милитех»

Российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали получать модернизированные гарнитуры с активным шумоподавлением Echo Pro. Об этом пишут «Известия».

В комплект гарнитуры входят наушники с жестким оголовьем, крепления на рельсы шлема, съемный микрофон, съемный шнур для подключения к нагрудному коммутатору и застежки. Две батарейки формата AAA обеспечивают до 200 часов автономной работы.

«По словам эксплуатантов, гарнитура легкая и при длительном ношении не вызывает дискомфорта. Кроме того, благодаря мягким амбушюрам (часть наушников, которая соприкасается с ухом) и эргономичной форме она остается комфортной даже при длительном использовании», — говорится в публикации.

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Корпус наушников изготовлен из композитных материалов, которые при попадании осколков не разрушаются, а проминаются, снижая риск травм. По словам гендиректора компании-производителя «НПО "Милитех"» Станислава Усольцева, гарнитура не только обеспечивает связь, но и защищает органы слуха от опасных звуков. При этом шумоподавление позволяет слышать команды или предупреждающие сигналы.

Отмечается, что изделия «Милитеха» прошли испытания в боевых условиях и получили высокую оценку от военных. В частности, артиллеристы отмечали значительное снижение уровня шума во время выстрела, что позволяет сохранить слух. Разработчики уже готовы выпускать 50 тысяч гарнитур в год.

В октябре стало известно, что предприятие «ЛОМО» начало подготовку к серийному производству тепловизионных монокуляров. Модель «Мангуст» которую можно крепить на шлем, обеспечивает видимость на расстоянии до 500 метров.

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