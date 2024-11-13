Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:47, 13 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные продвинулись к северу и югу от Курахова

Рогов: ВС РФ продвинулись у Новоселидовки и Дальнего к северу и югу от Курахова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районах населенных пунктов Новоселидовка и Дальнее к северу и югу от города Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, передает ТАСС.

«На кураховском направлении есть успехи на севере и на юге», — сказал он. Рогов допустил, что благодаря этому украинские войска в городе могут попасть в окружение.

Ранее стало известно об уничтожении в Сумской области крупной колонны ВСУ, которая планировала ротацию в Курскую область. Как отмечалось, были поражены украинские бойцы из 47-й механизированной бригады «Магура» и 82-й бригады. Российские военные уничтожили их с помощью ракетного комплекса «Искандер». В результате удалось поразить более 50 военных ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      10 военнослужащих сбежали из российской воинской части на такси. Как им это удалось?

      На Украине набор по мобилизации восполнит только половину дефицита солдат

      Спецпредставитель президента России рассказал о каналах деконфликтинга с США

      Стали известны причины одиночества россиян и россиянок

      Задержание планировавшего теракт на питающей предприятие ВПК электростанции попал на видео

      Стали известны подробности про задержанного ФСБ за попытку теракта россиянина

      Опубликованы кадры поиска сбежавших из части 10 российских военных

      В России рассказали о выходе проектов народного ОПК на мировой рынок

      Раскрыты новые подробности о состоянии попавшего в больницу телеведущего Николаева

      Размер пенсий в России захотели привязать к количеству детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше