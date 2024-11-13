Рогов: ВС РФ продвинулись у Новоселидовки и Дальнего к северу и югу от Курахова

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районах населенных пунктов Новоселидовка и Дальнее к северу и югу от города Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, передает ТАСС.

«На кураховском направлении есть успехи на севере и на юге», — сказал он. Рогов допустил, что благодаря этому украинские войска в городе могут попасть в окружение.

Ранее стало известно об уничтожении в Сумской области крупной колонны ВСУ, которая планировала ротацию в Курскую область. Как отмечалось, были поражены украинские бойцы из 47-й механизированной бригады «Магура» и 82-й бригады. Российские военные уничтожили их с помощью ракетного комплекса «Искандер». В результате удалось поразить более 50 военных ВСУ.