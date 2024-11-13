В России подорожала селедка под шубой

Экономист Лебединская: цена порции селедки под шубой за год выросла на 12,1%

Стоимость продуктов, необходимых для приготовления селедки под шубой, выросла на 12,1 процента. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую. Экономист опирается на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) и сравнивает нынешние цены с показателями сентября прошлого года.

Сейчас Москве порция салата обойдется в 413 рублей. Но ближе к новогодним праздникам ингредиенты могут подорожать на 15-16 процентов. Сильнее всего выросли цены на яйца и картофель — на 22 и 43,3 процента соответственно.

Ранее стало известно, что к Новому году подорожает красная икра. Стоимость деликатеса может увеличиться на 20 процентов. Причина — сокращение улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке. Теперь килограмм лососевой красной икры продают оптом за 9000 рублей вместо 5500-6500 рублей, как в 2023 году. В розницу цена достигает 13 200 рублей за килограмм.