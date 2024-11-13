Сенатор напомнила о наказании работодателя за вызов сотрудников с больничного

Работодатель не может запрещать своим сотрудникам выходить на больничный или заставлять их работать в период нетрудоспособности, за это может грозить административное наказание. Об этом РИА Новости заявила сенатор Наталия Косихина.
«Знаю случаи, когда работодатель запрещает выходить на больничный или заставляет во время него работать дома. Это неправомерно, и работодатель не имеет права вызвать на работу или заставить работать при временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинским заключением», — сказала она.
Сенатор отметила, что работник по желанию может попросить у руководства выйти с больничного досрочно или работать дистанционно. За это, по ее словам, работодатель к концу месяца обязан премировать сотрудника.
Ранее Минздрав России предложил изменить порядок формирования больничного. Медиков хотят обязать передавать врачебной комиссии документы о пациенте, который оформлял лист нетрудоспособности четыре раза за полгода.