Спонсировавшего исламских террористов российского имама объявили в розыск

Помогавшего террористам имама из Ингушетии объявили в международный розыск

Российские силовики объявили в международный розыск имама из республики Ингушетия, подозреваемого в спонсировании террористов. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, российский священнослужитель Абудулрашид Гарданов из города Сунжа является пособником ячейки атаковавших силовиков в городе Карабулак. Он организовал сбор пожертвований среди прихожан и отдал часть денег террористам, а также передал им автоматы, гранатомет и боеприпасы, а себе приобрел дорогостоящую иномарку. Российские силовики полагают, что в настоящее время Гарданов скрывается на территории Турции.

5 июля Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 11 годам лишения свободы Абдурахимжона Эсана угли Курбоналиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за финансирование террористических организаций.