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05:29, 13 ноября 2024Россия

Стало известно об отправке на Украину денег российскими лидерами «АллатРа»

РИА: российские лидеры «АллатРа» отправили на Украину деньги 500 россиян
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские лидеры международного псевдорелигиозного движения «АллатРа» (признано в РФ нежелательной организацией) за два года отправили на Украину денежные средства от более чем пятисот своих последователей в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Финансы, собранные и хранившиеся на личных счетах организаторов культа, были перенаправлены в Киев через Турцию, Узбекистан и Азербайджан. Там они поступили в распоряжение украинским координаторам движения, говорится в документах, оказавшихся в распоряжении агентства.

Ранее стало известно, что организация «Созидательное общество» (дочерний проект «АллатРа») действовало в России, используя методички, приведшие к госперевороту на Украине. Движение принуждало последователей к экстремизму, внедряя различные установки антироссийской направленности.

В 2020 году миссионерский отдел Челябинской епархии назвал «учение АллатРа» опасным украинским психокультом. Движение позиционирует себя как «некий международный общественный проект, направленный не только на духовный рост человека, но и на решение глобальных проблем».

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