Проект опасного украинского психокульта уличили в работе в России по методичке Евромайдана

«Созидательное общество» агитировало россиян по методичке госпереворота в Киеве

Организация «Созидательное общество» (дочерний проект псевдорелигиозного движения «АллатРа», признано в РФ нежелательной организацией) действовало в России, используя методички, приведшие к госперевороту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы экспертизы.

Культ принуждал последователей к экстремизму, внедряя различные установки антироссийской направленности. В частности, россиянам внедряли идею о якобы необходимости изменения основ конституционного строя РФ в интересах мирового сообщества. Кроме того, эзотерические практики негативно воздействовали на психоэмоциональное состояние членов культа. Отмечается, что такая же схема применялась на Украине перед Евромайданом 2014 года.

В августе 2023 года Генпрокуратура России признала деятельность Международного общественного движения «Аллатра» нежелательной на территории РФ. Организация, возглавляемая гражданкой Украины, является псевдорелигиозным движением. Активисты получают от кураторов указания о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти РФ.

При этом еще в 2020 году миссионерский отдел Челябинской епархии назвал «учение АллатРа» опасным украинским психокультом. Движение позиционирует себя как «некий международный общественный проект, направленный не только на духовный рост человека, но и на решение глобальных проблем». Учение включает в себя знания о реинкарнации, инопланетянах, Шамбале (мифическая страна в Тибете) и различные сомнительные духовные практики, которыми должны заниматься «воины света».