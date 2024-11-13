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11:29, 13 ноября 2024Мир

Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС

Министр торговли Болат: Турция получила предложение стать партнером БРИКС
Семен Александров (редактор)
Омер Болат

Омер Болат. Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС. Об этом заявил турецкий министр торговли Омер Болат, сообщает A Haber.

«Турции предложили стать партнером в БРИКС, это переходный процесс», — рассказал он.

По его словам, вступление в БРИКС принесет Анкаре значительную выгоду, поскольку позволит сотрудничать с важнейшими мировыми платформами.

Ранее высокопоставленный дипломатический источник сообщил, что Таиланд также получил официальное приглашение стать страной-партнером объединения БРИКС.

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