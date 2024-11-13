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10:48, 13 ноября 2024Бывший СССР

Украинские мужчины стали относиться к мобилизации как к смертному приговору

FT: украинские мужчины считают мобилизацию смертным приговором
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мужчины на Украине считают мобилизацию смертным приговором из-за того, что служба в Вооруженных силах Украины (ВСУ) носит бессрочный характер. Об этом пишет газета Financial Times.

Издание ссылается на заявления украинских военных о том, что усилия привлечь больше мужчины в армию осложняются бессрочностью службы в ней. При этом отмечается, что Киев не решается принимать закон о демобилизации, так как боится, что это может привести к массовому оттоку солдат. Военный ВСУ, вступивший ряды украинской армии весной 2022 года и до сих пор не бывавший в отпуске сообщил газете, что многие украинские мужчины сейчас считают мобилизацию смертным приговором.

Ранее сообщалось, что на Украине набор по мобилизации восполнит только половину дефицита солдат. Также сообщается, что некоторые подразделения ВСУ в настоящее время укомплектованы примерно на треть от необходимого количества.

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