В Чечне уволили директоров 11 школ

Кадыров заявил об увольнении директоров 11 школ после внеплановой аттестации

В Чечне директора 11 школ уволены по итогам внеплановой аттестации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Он пояснил, что причиной такого шага стал «ряд выявленных недочетов». Также проверку не прошли четыре руководителя районных отделов образования. Политик поручил обратить особое внимание на назначение руководителей школ и отделов образования

Кроме того, Кадыров призвал усилить контроль за прогуливающими уроки детьми. Он подчеркнул, что необходимо уведомлять родителей о пропусках, чтобы они могли принять необходимые меры.

Ранее экс-премьер Чечни, помощник председателя правительства России Муслим Хучиев призвал запретить в российских школах теорию эволюции Чарльза Дарвина, убрав ее упоминание из учебников. По мнению чеченского политика, теория Дарвина ошибочна, идет вразрез с религией и является первым шагом в духовном разложении детей.