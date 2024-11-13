В Энергодаре сообщили о последствиях атаки ВСУ

Сеновоз: после атаки ВСУ на Энергодар не смогли спасти одного жителя

По меньшей мере восемь взрывов было в Энергодаре во время обстрела со стороны войск Украины. О последствиях атаки рассказал глава города Эдуард Сеновоз в Telegram.

Глава города также рассказал, что украинские военные нанесли серию ударов по разным частям города. Всего зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два в центре города, в районе улицы Советской, указал Сеновоз.

По его словам, на фоне атаки пострадал один мирный житель, его не удалось спасти.

В заключение глава города призвал жителей быть внимательными и осторожными. «Убедитесь, что небо над вами чисто. Избегайте открытых пространств», — пояснил он.

Об атаке украинских военных на Энергодар стало известно ранее 13 ноября. Также об обстреле города сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. На тот момент в Энергодаре было зафиксировано не менее трех прилетов.