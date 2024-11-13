В Раде объяснили отказ от экономического бронирования от мобилизации

Власти Украины отказались от экономического бронирования из-за реакции общества

Власти Украины отказались от экономического бронирования от мобилизации из-за негативной реакции общества. Об этом заявил депутат Верховной Рады Богдан Кицак, его слова приводит «Политика страны» в Telegram.

«Данный вопрос вызывает огромный негатив в украинском обществе, поэтому, чтобы не создавать дополнительное напряжение, (...) было принято решение не вводить [бронирование]», — сказал он.

По словам парламентария, в украинском обществе есть множество других тем, которые вызывают социальное недовольство. В частности, он упомянул «бусификацию», проводимую работниками территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), а также отношение украинцев к военкомам.

Ранее депутат украинского парламента Юлия Яцык заявила, что временная следственная комиссия Верховной Рады призывает расформировать ТЦК. Комиссия также предложила отправить военкомов на фронт, создав из их числа около десяти войсковых бригад.