В Раде призвали расформировать ТЦК и отправить военкомов на фронт

Нардеп Яцык: временная комиссия Верховной Рады призывает расформировать ТЦК

Временная следственная комиссия Верховной Рады призывает расформировать территориальные центры комплектации (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), а бывших военкомов отправить на фронт. Об этом заявила депутат украинского парламента Юлия Яцык, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Что касается работы ТЦК, то мы также предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать — чем сейчас занимается Минобороны — рекрутинговые центры, в том числе для гражданских лиц», — заявила нардеп.

Комиссия также предложила отправить сотрудников ТЦК на фронт, создав из их числа около 10 войсковых бригад.

Ранее расформировать военкоматы призвал нардеп Юрий Камельчук. По его словам, ТЦК не справились с задачей мобилизации и неэффективно выполняют свою работу.