Депутат Рады Камельчук призвал расформировать военкоматы из-за отношения к людям

Территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) нужно расформировать из-за плохо отношения к людям. К этому призвал депутат Верховной Рады Юрий Камельчук, передает «Страна.ua» в Telegram.

«ТЦК не справились с задачей мобилизации, их нужно расформировать. Они неэффективно выполняют свою работу и давно», — заявил он.

По его словам, украинские военкоматы своими действиями срывают процесс призыва на фронт. Камельчук объяснил это тем, что большинство украинцев прячется из-за нечеловеческого отношения со стороны ТЦК.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что граждане страны недовольны Владимиром Зеленским, так как связывают с ним силовую мобилизацию военкоматов. Кроме того, с украинским лидером связывают неудачи войск республики, добавил он.