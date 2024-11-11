Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:59, 11 ноября 2024Бывший СССР

На Украине призвали расформировать военкоматы

Депутат Рады Камельчук призвал расформировать военкоматы из-за отношения к людям
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) нужно расформировать из-за плохо отношения к людям. К этому призвал депутат Верховной Рады Юрий Камельчук, передает «Страна.ua» в Telegram.

«ТЦК не справились с задачей мобилизации, их нужно расформировать. Они неэффективно выполняют свою работу и давно», — заявил он.

По его словам, украинские военкоматы своими действиями срывают процесс призыва на фронт. Камельчук объяснил это тем, что большинство украинцев прячется из-за нечеловеческого отношения со стороны ТЦК.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что граждане страны недовольны Владимиром Зеленским, так как связывают с ним силовую мобилизацию военкоматов. Кроме того, с украинским лидером связывают неудачи войск республики, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы остановить армию России. Что известно о последствиях?

      Десятки пассажиров самолетов в Японии пострадали из-за отравления

      На границе с Грузией задержали подозреваемого в мошенничестве россиянина

      ВСУ предрекли скорый провал по двум направлениям

      На Украине призвали расформировать военкоматы

      Мировые цены на нефть опустились до минимума с начала ноября

      Украина в течение часа выпустила по российскому региону три ракеты

      Москвичка обманула 17 россиян на 30 миллионов рублей и попалась

      Украинский беспилотник сбит в небе над Россией

      Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше