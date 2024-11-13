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18:30, 13 ноября 2024Силовые структуры

В России осудят командира минометной батареи ВСУ за обстрел жилых домов Мариуполя

В ДНР осудят командира минометной батареи ВСУ за обстрел жилых домов Мариуполя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) осудят командира минометной батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрел жилых домов Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), по части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года 29-летний Юлиан Пылыпей отдал приказ на обстрел осколочно-фугасными минами жилых домов и других объектов городской инфраструктуры поселка Мирный в городе Мариуполь. В результате этого погиб мирный житель. Женщина с ребенком смогли выжить.

Пылыпей объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в России осудят командира взвода ВСУ за расстрел мирного жителя.

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