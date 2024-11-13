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07:42, 13 ноября 2024Мир

В Турции оценили последствия мирного плана Трампа для Украины

Политолог Юджель: Украина не станет членом НАТО в случае реализации плана Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Justin Lane / Reuters

Для Украины последствия мирного плана избранного президента США Дональда Трампа будут заключаться в отказе от вступления в НАТО и в признании за Россией ее новых территорий. Об этом РИА Новости заявил турецкий политолог Умур Тугай Юджель.

«Трамп пришел с заявлением, что он прекратит войны. Он много раз заявлял, что [Владимир] Зеленский и Украина находятся в состоянии войны, которую они не могут выиграть. Поэтому предложение Трампа будет заключаться в том, что контролируемые Россией территории останутся в составе России. Однако также несомненно, что Украина не станет членом НАТО», — сказал он.

Аналитик отметил, что, хотя надежды на мир возросли, Трамп не собирается слепо соглашаться на все условия России. По мнению эксперта, мирные переговоры по Украине начнутся в 2025 году.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что Трамп может поспособствовать завершению украинского конфликта еще до своей инаугурации. «Мы понимаем, что до инаугурации у Трампа нет юридических полномочий. Но есть понимание, что Украина полностью зависит от позиции Госдепа, от финансирования, поставок оружия», — сказал он.

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