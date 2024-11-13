В Йемене сообщили об успешном ударе по американскому авианосцу

Сария заявил об успешном ударе хуситов по авианосцу ВМС США в Аравийском море

Движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло удар по авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Об этом заявил бригадный генерал армии Йемена Яхья Сариа, передает портал Almashhad Alyemeni.

По словам военачальника, вверенное ему подразделение провело восьмичасовую «качественную военную операцию» с использованием крылатых ракет и беспилотников. В результате, указал он, удалось сорвать американскую воздушную атаку по объектам на территории республики.

Помимо авианосца, целью хуситов стали два эсминца Военно-морских сил (ВМС) США. Получили ли корабли какие-либо повреждения — неизвестно.

11 ноября «Ансар Аллах» сообщило о ракетном обстреле израильской военной базы «Нахаль Сорек», расположенной недалеко от района Яффо в Тель-Авиве. Для удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2».