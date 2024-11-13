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15:36, 13 ноября 2024Мир

Захарова предостерегла НАТО от попыток превратить одно море в свое внутреннее озеро

Захарова: Балтийское море никогда не превратится во внутренний водоем НАТО
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Балтийское море никогда не превратится во внутренний водоем НАТО, как бы этого ни хотели западные элиты. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Как бы ни хотелось некоторым так называемым экспертам, даже после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции Балтийское море не превратится во внутренний водоем Североатлантического альянса», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что Балтийское море останется навсегда пространством, где ни одно государство не будет исключено из регионального сотрудничества. Она также добавила, что к его развитию будут привлекаться другие страны вне данного водоема.

Ранее Захарова заявила, что, поставляя оружие Украине, Германия отплатила России «черной неблагодарностью», так как этим оружием наносятся удары по тем, кто когда-то помог самой ФРГ объединиться. Кроме того, она напомнила, что сейчас Германия выступает союзником тех стран, которые были против воссоединения ГДР и ФРГ. В частности, она привела в пример Францию и Великобританию.

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