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08:47, 13 ноября 2024Бывший СССР

Залужный анонсировал подготовку в Британии будущего президента Украины. Что об этом известно?

Залужный заявил об отправке будущих премьеров Украины на учебу в Британии
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alberto Pezzali / AP

Возможность ежегодного обучения около пяти-семи тысяч украинских студентов на данный момент обсуждается между Украиной и Великобританией, анонсировал посол Валерий Залужный на общем собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве. Он отметил, что благодаря развертыванию образовательной программы уже через 20 лет удастся наблюдать «чиновников нового типа».

Посол заверил, что получившие образование в королевстве молодые люди смогут стать совсем другими чиновниками с иным отношением к бизнесу и исполнению законов.

Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента

Валерий Залужныйпосол Украины в Великобритании

Великобритания планирует использовать украинские оборонные технологии

По сообщению Залужного, британский бизнес крайне заинтересован в оборонной сфере сотрудничества с украинской стороной. Так, местные парламентарии думают над возможностью снятия законодательных ограничений на прямое вложение инвестиций в производство оружия на территории Украины по примеру Дании.

Посол подчеркнул, что данный вопрос вскоре будет разрешен, а Британия начнет использовать при модернизации своей армии украинские оборонные технологии.

Фото: Phil Noble / Reuters

Залужному сулили место президента Украины

До тех пор пока Залужного не назначили быть послом в Великобритании и он занимал должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины, опросы, проведенные среди жителей Украины, показывали, что люди хотели видеть его на месте нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Так, по данным за декабрь прошлого года, на тот момент украинскому главкому «целиком доверяли» 63 процента респондентов против 39 процентов опрошенных, заявивших о таком же доверии Зеленскому. Общий рейтинг Залужного оценивался в 82 процента, Зеленского — в 72 процента.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Весной текущего года, перед тем, как полномочия Зеленского официально завершились 20 мая, в Службе внешней разведки России (СВР) сообщили, что президенту ищут замену. Среди претендентов на его место также был назван Залужный, экс-президент страны Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. С ними, как указывали в ведомстве, велись соответствующие переговоры.

Кроме того, работа в этом направлении велась с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Представители СВР уточняли, что немедленная смена лидера может произойти в случае резкого ухудшения ситуации на фронте.

Выборы президента на Украине могут пройти в следующем году

Несколько дней назад в СВР заявили, что, согласно их данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены украинского лидера. Так, американская сторона хочет провести президентские и парламентские выборы в стране в 2025 году.

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В качестве одного из вариантов устранения «чрезмерно завравшегося» главы государства рассматривается проведение выборов в условиях продолжения боевых действий с Россией. Данная идея может быть «вброшена» через подконтрольные структуры на Украине. Более того, как писал британский журнал The Economist, предполагаемой датой выборов может стать 25 мая следующего года.

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