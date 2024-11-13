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06:57, 13 ноября 2024Бывший СССР

Залужный заявил об отправке «будущего президента» Украины на учебу

Залужный сообщил об отправке «будущих премьеров и президента» Украины на учебу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Phil Noble / Reuters

Украина и Великобритания обсуждают возможность обучения на территории королевства пяти-семи тысяч украинских студентов ежегодно. Об этом на собрании Европейской бизнес-ассоциации в Киеве заявил украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, после возвращения с учебы студенты будут представлять из себя «чиновников нового типа». Они будут иметь совершенно иное отношение к бизнесу и соблюдению законов.

«Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента», — сказал Залужный.

Ранее Залужный сообщил, что украинские военные пилоты закончили подготовку в Великобритании. Он присутствовал на церемонии выпуска 3-й когорты пилотов ВСУ после прохождения обучения.

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