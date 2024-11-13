Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

Зеленский призвал Запад дать критически важную помощь после удара по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить помощь после удара российских сил по военным объектам Киева. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Зеленского, «крайне важно», чтобы войска Украины имели необходимые средства для обороны. Политик также поблагодарил союзников, оказывающих помощь Киеву.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице прогремели взрывы. Он заявлял, что над городом летели дроны. Кроме того, в Киеве какое-то время сохранялась ракетная опасность.

Позднее стало известно о взрывах в пригороде Киева. Украинские СМИ допускали, что сработали средства противовоздушной обороны.