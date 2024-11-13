Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить помощь после удара российских сил по военным объектам Киева. Об этом он написал в соцсети X.
По словам Зеленского, «крайне важно», чтобы войска Украины имели необходимые средства для обороны. Политик также поблагодарил союзников, оказывающих помощь Киеву.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице прогремели взрывы. Он заявлял, что над городом летели дроны. Кроме того, в Киеве какое-то время сохранялась ракетная опасность.
Позднее стало известно о взрывах в пригороде Киева. Украинские СМИ допускали, что сработали средства противовоздушной обороны.