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14:48, 13 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

Зеленский призвал Запад дать критически важную помощь после удара по Киеву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить помощь после удара российских сил по военным объектам Киева. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Зеленского, «крайне важно», чтобы войска Украины имели необходимые средства для обороны. Политик также поблагодарил союзников, оказывающих помощь Киеву.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице прогремели взрывы. Он заявлял, что над городом летели дроны. Кроме того, в Киеве какое-то время сохранялась ракетная опасность.

Позднее стало известно о взрывах в пригороде Киева. Украинские СМИ допускали, что сработали средства противовоздушной обороны.

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