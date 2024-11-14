ABC: в ВСУ признают дипломатию единственным способом решить конфликт на Украине

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают, что дипломатия является единственным способом решения конфликта. Об этом пишет американский телеканал ABC со ссылкой на неназванных украинских военнослужащих.

По их информации, бойцы ВСУ признают рассредоточении украинских войск. Кроме того, они заявили о нехватке живой силы. «Единственный оставшийся путь — дипломатический», — заявил один из военнослужащих в интервью газете.

В то же время газета пишет о других настроениях в обществе Украины. Например, один из высокопоставленных украинских военных чиновников сообщил об опасности переговоров с Москвой, назвав их «фатальной ошибкой», По его словам, Украина может навсегда потерять территорию.

Ранее ABC рассказала о надеждах украинских чиновников на действия Дональда Трампа после вступления в должность президента США. Его победа на выборах была встречена украинскими чиновниками как шанс положить конец конфликту, пишет газета.