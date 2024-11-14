На Западе рассказали о надежде украинских чиновников на действия Трампа

ABC: чиновники Украины считают возвращение Трампа знаком завершения конфликта

Украинские чиновники считают возвращение Дональда Трампа на пост президента США знаком завершения конфликта в стране. Об этом пишет сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на неназванных чиновников и военнослужащих Украины.

По информации издания, победа Трампа на выборах была встречена украинскими чиновниками как шанс положить конец конфликту. Они считают, что он идет не в пользу Украины.

В то же время они считают, что возвращение Трампа в Белый дом «вызывает тревожность» у властей в Киеве. Причина в том, что они опасаются остановку помощи со стороны Вашингтона.