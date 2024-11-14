Европарламент обсудит продолжение помощи Украине после победы Трампа

Европарламент 19 ноября обсудит продолжение помощи Украине из-за Трампа

Европейский парламент (ЕП) обсудит продолжение помощи Украине на внеочередном пленарном заседании 19 ноября из-за победы на прошедших американских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер Европарламента Роберта Метсола, передает Reuters.

«В следующий вторник, 19 ноября в 11:00 (9:00 по московскому времени), Европарламент проведет внеочередное пленарное заседание, которое будет посвящено продолжению поддержки Украины», — заявила спикер.

Метсола добавила, что перед евродепутатами также выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее французское издание Valeurs Actuelles сообщило, что Трамп хочет перенести все расходы на восстановление Украины на Европейский союз.