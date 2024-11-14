Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что у российской стороны есть данные о работе сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по вооружению террористов из «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России террористическая организация) в сирийском Идлибе.
Он подчеркнул, что принимающие в этом участие будут найдены и уничтожены.
Все эти люди, которые находятся на территории Сирии, они будут, я думаю и уверен даже в этом, отслежены и ликвидированы как пособники терроризма
Он подчеркнул, что спонсирование радикалов оружием требует жесткой реакции. Не исключено, что соответствующие меры, по его словам, примет находящийся в Сирии российский воинский контингент.
Украинская разведка поставляет в Идлиб беспилотники
Как указал Лаврентьев, украинская сторона занимается поставками террористам беспилотников, а также обучает их пользоваться ими и самостоятельно производить, передает его слова ТАСС.
При этом спецпредставитель президента подчеркнул, что в руках террористов такое оружие крайне опасно, так как может быть применено, в частности, против гражданского населения. Данный вопрос, по его словам, Россия поднимала в беседах с сирийской оппозицией. «Указывали на очень опасный и деструктивный характер таких действий, что Украина использует уже территорию Сирии для того, чтобы нанести максимум ущерба Российской Федерации. Это, конечно, выходит за рамки», — сообщил он.
В сентябре стало известно, что всего в Идлиб прибыло 250 украинских инструкторов для обучения сирийских боевиков производству дронов.
В Сирии сообщили о регулярных контактах ГУР МО Украины с террористами
По данным газеты Al Watan, контакты между главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и командиром исламской террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Мухаммедом аль-Джуляни по вопросу вербовки и отправки наемников на Украину регулярны.
Как пишет источник, украинская разведка особенно заинтересована в вербовке «чеченских, русских, уйгурских и туркестанских террористов» для их последующей отправки в зону боевых действий.
О вербовке украинской разведкой террористов из «Хайят Тахрир Аш-Шам» сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркивал, что вербовка боевиков проводится Киевом для задействования «в новых планируемых гнусных операциях». В связи с этими данными официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вербовка Киевом боевиков в Идлибе показывает, что украинский террористический спрут разрастается.