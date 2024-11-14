«Будут найдены и ликвидированы». В России пообещали ответ на сотрудничество разведки Украины с террористами в Сирии

Лаврентьев: сотрудники ГУР Украины в Сирии будут найдены и ликвидированы

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что у российской стороны есть данные о работе сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по вооружению террористов из «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России террористическая организация) в сирийском Идлибе.

Он подчеркнул, что принимающие в этом участие будут найдены и уничтожены.

Все эти люди, которые находятся на территории Сирии, они будут, я думаю и уверен даже в этом, отслежены и ликвидированы как пособники терроризма Александр Лаврентьев спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию

Он подчеркнул, что спонсирование радикалов оружием требует жесткой реакции. Не исключено, что соответствующие меры, по его словам, примет находящийся в Сирии российский воинский контингент.

Александр Лаврентьев Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Украинская разведка поставляет в Идлиб беспилотники

Как указал Лаврентьев, украинская сторона занимается поставками террористам беспилотников, а также обучает их пользоваться ими и самостоятельно производить, передает его слова ТАСС.

При этом спецпредставитель президента подчеркнул, что в руках террористов такое оружие крайне опасно, так как может быть применено, в частности, против гражданского населения. Данный вопрос, по его словам, Россия поднимала в беседах с сирийской оппозицией. «Указывали на очень опасный и деструктивный характер таких действий, что Украина использует уже территорию Сирии для того, чтобы нанести максимум ущерба Российской Федерации. Это, конечно, выходит за рамки», — сообщил он.

Фото: President of Ukraine / Wikipedia

В сентябре стало известно, что всего в Идлиб прибыло 250 украинских инструкторов для обучения сирийских боевиков производству дронов.

В Сирии сообщили о регулярных контактах ГУР МО Украины с террористами

По данным газеты Al Watan, контакты между главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и командиром исламской террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Мухаммедом аль-Джуляни по вопросу вербовки и отправки наемников на Украину регулярны.

Как пишет источник, украинская разведка особенно заинтересована в вербовке «чеченских, русских, уйгурских и туркестанских террористов» для их последующей отправки в зону боевых действий.

О вербовке украинской разведкой террористов из «Хайят Тахрир Аш-Шам» сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркивал, что вербовка боевиков проводится Киевом для задействования «в новых планируемых гнусных операциях». В связи с этими данными официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вербовка Киевом боевиков в Идлибе показывает, что украинский террористический спрут разрастается.