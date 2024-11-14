Бывшему начальнику самарского главка МЧС продлили арест

В Москве продлили арест экс-начальнику самарского ГУ МЧС Бойко по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшему начальнику главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

Бойко будет находиться в СИЗО до 15 декабря. Кроме того, срок содержания под стражей продлили руководителям коммерческих компаний Яну Гущину и Елене Тютюнник.

Генерал-майора обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он признал свою вину и дал подробные показания. Бизнесменам Гущину и Тютюнник вменяется дача взятки, следствие считает, что они передали денежные средства за покровительство организации при выполнении работ и услуг по пожарной безопасности.

По предварительным данным, Бойко получил взяток на общую сумму в 25 миллионов рублей через компанию «Витязь», занимавшуюся пожарной безопасностью.